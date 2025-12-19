Frankfurt: Chance für Jugendspieler?

Dino Toppmöller könnte zum Jahresabschluss gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) verfrühte Weihnachtsgeschenke für mehrere Jugendspieler verteilen. Wie der Eintracht-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie bestätigte, trainierten Fousseny Doumbia (20), Ebu Bekir Is (17), Marvin Dills (18) und Alexander Staff (17) zuletzt bei den Profis mit. „Da gibt es berechtigte Hoffnung bei den Jungs, dass der ein oder andere in den Kader rutschen kann“, erklärte Toppmöller.

Eintracht Frankfurt muss neben den beiden Afrika Cup-Teilnehmern Farès Chaïbi (23) und Ellyes Skhiri (30) sowie dem gelbgesperrten Arthur Theate (25) auch auf die verletzten Michy Batshuayi (32) und Jonathan Burkardt (25) verzichten. Die Hessen könnten also gezwungen sein, auf Jugendspieler zurückzugreifen. Während Staff als Alternative im Sturm bereitstünde, sind Dills und Ebu Bekir Is im Mittelfeld beheimatet. Für dieses Trio wäre es die erste Nominierung für ein Bundesligaspiel. Doumbia hingegen durfte bereits im September gegen Bayer Leverkusen (1:3) als Ersatz-Innenverteidiger Bundesligaluft auf der Ersatzbank schnuppern.