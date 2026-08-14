Trotz großen Interesses entschied sich Soufiane El-Faouzi im Sommer gegen einen Wechsel und für eine Verlängerung beim FC Schalke 04. Der Mittelfeldmotor erläutert im Interview mit der ‚WAZ‘: „Ich hätte Schalke verlassen können, ja. Es gab Anfragen. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, zu verlängern. Hier passt für mich einfach alles, ich fühle mich geschätzt und der Trainer setzt auf mich.“

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Erst 2025 war El-Faouzi für mickrige 200.000 Euro aus der dritten Liga von Alemannia Aachen zu S04 gekommen. In Windeseile mauserte sich der laufstarke Rechtsfuß zum Leistungsträger und trug maßgeblich zum Bundesliga-Aufstieg bei. Anfang Juli unterschrieb El-Faouzi einen neuen bis 2030 datierten Vertrag, im Zuge dessen sicherte er sich eine ordentliche Gehaltserhöhung. Wichtig für S04: Das Arbeitspapier enthält keine Ausstiegsklausel.