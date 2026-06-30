Augsburg gibt Colina ab

David Colina verlässt den FC Augsburg. Nach Informationen von Lorenzo Lepore schließt sich der 25-Jährige dem polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin an. Die Fuggerstädter werden mit einer Ablösesumme in Höhe von 400.000 Euro entschädigt.

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Colina war im Januar 2023 für 650.000 Euro von Hajduk Split nach Augsburg gewechselt, konnte sich jedoch nie nachhaltig durchsetzen. Der Linksverteidiger stand für den Bundesligisten lediglich in acht Pflichtspielen auf dem Platz. Nach zwischenzeitlichen Leihen zu Vejle BK in Dänemark und NK Osijek in Kroatien beenden die Augsburger nun das Missverständnis mit dem Kroaten.