Campbell: Weder Ballon d’Or noch „ein Teller bunte Knete“

Etwa eineinhalb Jahre ist es her, dass Cole Campbell seinen großen Traum nach außen trug. „Was meine langfristigen Ziele für meine Karriere betrifft, möchte ich den Ballon d’Or gewinnen“, sagte der damals 18-Jährige im Gespräch mit ‚Goal.com‘.

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Mittlerweile ist Campbell 20 Jahre alt – und seinem Ziel kein bisschen näher gekommen. Im Januar ging der unzufriedene Rechtsaußen nach einer Hinrunde zum Vergessen auf Leihbasis von Borussia Dortmund zur TSG Hoffenheim. Dort angekommen setzten ihn aber erstmal Sprunggelenksprobleme wochenlang außer Gefecht. Die magere Bilanz bisher: zwei Kurzeinsätze.

Oder wie es BVB-Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz ausdrückte: „Leider hat es nicht so geklappt für ihn, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das Leben ist nicht immer ein Teller bunte Knete.“

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BVB-Duell steht an

Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gastiert der BVB im Kraichgau. Campbell wird auf einen Einsatz brennen. Zum einen, um sich seinem Stammverein zu präsentieren. Zum anderen aber auch, um bei der TSG Eigenwerbung zu betreiben.

Hoffenheim kann den dribbelstarken Linksfuß nämlich für acht bis zehn Millionen Euro festverpflichten. Bislang lieferte Campbell wenig Gründe dafür, die Option zu ziehen. Ausgeschlossen ist das laut der ‚WAZ‘ und der ‚Bild‘ aber trotzdem nicht.

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Book ist Campbell-Fan

Ein überraschender Lichtblick für Campbell: Der neue BVB-Sportdirektor Ole Book ist ein Fan des US-Amerikaners, wollte ihn im Winter schon zur SV Elversberg holen. Der ‚WAZ‘ zufolge stehen die Seiten nun wieder miteinander in Kontakt.

Kovac meinte heute diplomatisch: „Wir müssen mal sehen, was wir im Sommer dann machen mit der ganzen Situation.“ Am wahrscheinlichsten ist wohl ein Campbell-Neustart bei einem ganz neuen Klub, bei dem er dann seinem Ballon d’Or-Traum weiter nacheifern kann.