Hoeneß: „Würde ihn für 150 Millionen kaufen“

Harry Kane (32) hat Uli Hoeneß ganz von sich überzeugt. Der Klubpatron adelte am gestrigen Donnerstagabend an der Frankfurt School den Rekordeinkauf des FC Bayern: „Viele dachten: 100 Millionen, die sind ja wahnsinnig. Ich übrigens auch. Heute würde ich ihn für 150 Millionen kaufen. Der ist ein Traum für Bayern München. Harry Kane ist weltweit ein Aushängeschild, ein guter Charakter, ein Vorbild für unsere Jugend. Der nimmt sie in den Arm, sagt ihnen, wie sie den Ball schießen müssen.“

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2023 hatte der deutsche Rekordmeister den englischen Goalgetter für einen wohl knapp dreistelligen Millionenbetrag an Bord geholt. Für den FCB sammelte Kane seitdem bärenstarke 163 Scorerpunkte (132 Tore, 31 Vorlagen) in 135 Pflichtspielen. Zudem konnte er mit den Münchnern im vergangenen Jahr mit der Meisterschaft seine erste Trophäe auf Mannschaftsebene gewinnen. In dieser Saison sollen weitere Titel folgen.