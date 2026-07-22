FC Bayern: Fleißkärtchen für Eberl

Herbert Hainer hat lobende Worte für die Arbeit von Max Eberl gefunden. Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ antwortet der Präsident des FC Bayern auf die Frage, ob die bisherigen Sommertransfers die Stellung des angezählten Sportvorstands gestärkt haben: „Max Eberl hat sicherlich einen guten Job gemacht, indem er die beiden verpflichtet hat.“

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Die Rede ist von Nathaniel Brown (23) und Ismael Saibari (25), die für jeweils rund 50 Millionen Euro Ablöse nach München kommen. „Beide sind sehr gut, das hat man bei der WM gesehen. Saibari hat bis zu seiner Verletzung hervorragend gespielt und in jedem Spiel ein Tor gemacht. Brown ist ein super Spieler, den wir gut gebrauchen können, der Geschwindigkeit hat und gut zum FC Bayern passt“, urteilt Hainer. Eberl muss um eine Verlängerung seines bis kommenden Sommer datierten Vertrags bangen, ihm werden seitens des Aufsichtsrats zu teure Vertragsverlängerungen mit Spielern wie Alphonso Davies (25), Dayot Upamecano (27) oder Jamal Musiala (23) zur Last gelegt.