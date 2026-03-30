Hohe Schmerzgrenze: Topklubs wollen Kömür

Der FC Augsburg muss sich im Sommer womöglich von Mert Kömür verabschieden. Laut ‚Sky‘ sind der AC Mailand, die SSC Neapel, der FC Porto und die PSV Eindhoven am deutschen U21-Nationalspieler interessiert. Im Winter hatten die Fuggerstädter ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro von Besiktas abgelehnt.

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Sollte ein Top-Angebot für Kömür im Sommer kommen, sei Augsburg offen für einen Verkauf. Gespräche zur Zukunft sollen zeitnah stattfinden. Der 20-Jährige hat beim Bundesligisten noch einen bis 2029 datierten Vertrag. In dieser Saison kommt Kömür schon auf 25 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore und drei Vorlagen beisteuern konnte.