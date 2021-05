Liverpool holt Konaté an Bord

Ibrahima Konaté wechselt in die Premier League zum FC Liverpool. Wie die Reds offiziell mitteilen, unterschreibt der 22-Jährige einen langfristigen Vertrag. Liverpool macht von seiner Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro Gebrauch. Weitere sechs Millionen Euro sind an Bonuszahlungen gekoppelt.

Vor knapp vier Jahren war Konaté vom FC Sochaux nach Leipzig gewechselt. Der französische U21-Nationalspieler ist nach Dayot Upamecano (FC Bayern München) bereits der zweite Verteidiger, der die Sachsen in diesem Sommer verlässt.

„Es ist ein wirklich aufregender Moment für mich und meine Familie und ich freue mich sehr darauf, meine neuen Teamkollegen und den Stab kennenzulernen und dieses neue Kapitel zu beginnen“, äußert sich Konaté über seinen Wechsel, „im Moment liegt mein Fokus auf der U21-Europameisterschaft mit Frankreich, aber nach diesem Wettbewerb werde ich zu einem der besten Teams der Welt stoßen, und das gibt mir ein tolles Gefühl.“

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴