Nottingham bietet für Aouar

Die Transfer-Offensive von Nottingham Forest geht weiter. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge haben die Tricky Trees ein Angebot für Houssem Aouar bei Olympique Lyon hinterlegt. Diese erste Offerte habe OL zwar abgelehnt, vom Tisch sei ein Wechsel nach Nottingham deshalb aber nicht. Die vor einigen Tagen aufgenommenen Gesprächen sollen fortgesetzt werden.

Der Premier League-Aufsteiger ist beileibe nicht der einzige Klub, der um Aouars Dienste buhlt. In den vergangenen Monaten wurden bereits Betis Sevilla und die AS Rom als mögliche Abnehmer gehandelt. Laut ‚L’Équipe‘ ist der 24-jährige Mittelfeldspieler einem Wechsel generell nicht abgeneigt, schon gar nicht in die Premier League.