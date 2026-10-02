BVB: Klare Tendenz bei Couto

Die Chancen steigen, dass Borussia Dortmund und Yan Couto bald endgültig getrennte Wege gehen. Nach Informationen der ‚WAZ‘ hat Como 1907 dem BVB übermittelt, dass man mit den Leistungen des Rechtsverteidigers zufrieden ist. Unter Trainer Cesc Fàbregas ist Couto hinten rechts gesetzt.

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Die Italiener können den 24-Jährigen im kommenden Sommer für 22 Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen. Zusammen mit der Leihgebühr von drei Millionen Euro hätten die Schwarz-Gelben den Einkaufspreis dann wieder vollständig eingespielt.