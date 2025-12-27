HSV bietet für Toptalent

Der Hamburger SV wirft seinen Hut im Rennen um den 15-jährigen Andrej Vasiljevic in den Ring. Wie die ungarische Zeitung ‚Nemzeti Sport‘ berichtet, hat der Bundesligist bereits ein konkretes Angebot für den Angreifer von MTK Budapest abgegeben. Die gebotene Ablösesumme soll in Millionenhöhe liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vasiljevic steht seit geraumer Zeit auch bei Borussia Dortmund und RB Leipzig auf dem Zettel, doch die Rothosen haben die Bundesliga-Konkurrenz im Poker um den Mittelstürmer vorerst überholt. Auch Inter Mailand und Benfica Lissabon zeigen Interesse am Teenager. Der Ungar spielt zurzeit in der U19 von MTK und somit vier Jahre über seiner eigentlichen Altersklasse.