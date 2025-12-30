„Alles erlebt“: Arp begründet Wechsel

Fiete Arp hatte zum Ende seiner Zeit bei Holstein Kiel genug vom deutschen Fußball. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ begründet der mittlerweile 25-Jährige: „Ich hatte das Gefühl, dass ich in Deutschland alles erlebt habe. Das meiste sogar zweimal. Ich wollte Deutschland verlassen, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen.“

Im vergangenen Sommer wechselte Arp von Kiel zum Odense BK, der von Alexander Zorniger trainiert wird. In Deutschland ist der Stürmer vor allem aus seiner Zeit beim Hamburger SV und FC Bayern bekannt. 41 Bundesliga- und 84 Zweitligaspiele stehen in der Vita des einstigen Toptalents.