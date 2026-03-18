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Bundesliga

Kader-Überraschung bei Bayern

von Julian Jasch - Quelle: Absolut Bayern | tz
1 min.
Filip Pavić im Bayern-Trikot @Maxppp

Filip Pavic (16) winkt der erste große Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Informationen des Portals ‚Absolut Bayern‘ zufolge wird der Defensiv-Allrounder beim heutigen Achtelfinal-Rückspiel (21 Uhr) in der Champions League gegen Atalanta Bergamo erstmals für den Profikader des FC Bayern nominiert.

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Pavic ist 2019 an den Münchner Campus gewechselt, in der laufenden Spielzeit kommt er hauptsächlich für die U17 zum Einsatz. Zudem stand er bereits neunmal für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf dem Feld. Dass Cheftrainer Vincent Kompany dem Abwehrspieler sein Vertrauen schenkt, hängt wohl unter anderem auch damit zusammen, dass Dayot Upamecano (27) sowie Konrad Laimer (28) aufgrund einer drohenden Gelbsperre voraussichtlich geschont werden. Ergänzend finden sich der ‚tz‘ zufolge auch Rechtsverteidiger Vincent Manuba (20) sowie Linksverteidiger Deniz Ofli (18) im Bayern-Aufgebot wieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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