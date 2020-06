Sancho & Premier League: Southgate äußert sich

Gareth Southgate hat seine Meinung zu einem möglichen Transfer von Jadon Sancho in die Premier League kundgetan. „In Dortmund wird er spielen, dort kümmern sie sich um ihn“, erklärt der englische Nationaltrainer laut Sky Sports und fügt an: „Es gibt für uns keinen Nachteil, wenn er in Dortmund bleibt, aber wenn wir ihn in der Premier League sehen könnten, hätten wir die Möglichkeit zu sehen, wie er sich an eine neue Umgebung anpasst.“

Sancho wird seit geraumer Zeit mit einem Transfer von Borussia Dortmund zurück in sein Heimatland in Verbindung gebracht. Diverse Topklubs buhlen um den 20-Jährigen. Southgate scheint egal zu sein, wo der Flügelspieler am Ende landet, die Hauptsache sei, dass er regelmäßig spielt. Das sei in Dortmund auf hohem Niveau gegeben. „Die Premier League würde ihn vor eine andere Herausforderung stellen, die Liga ist in puncto Qualität breiter aufgestellt“, so Southgate.