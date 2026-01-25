Bayer ausgestochen: Leipzig sichert sich Toptalent

Sehr früh dran: RB Leipzig steht kurz vor der Verpflichtung des ersten Sommerneuzugangs. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, befindet sich der Bundesligist unmittelbar vor der Finalisierung des Wechsels von Abdoul Koné von Stade Reims in die Messestadt. Die Grundsatzvereinbarungen sind demnach zwischen allen Parteien getroffen worden, die abschließenden Unterschriften sollen bald folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leipzig hat sich im Rennen um den 20-jährigen Innenverteidiger gegen einige Konkurrenten durchgesetzt. Laut Bericht hat vor allem das finanziell potente Angebot von RB für den Zuschlag gesorgt. Einschließlich Boni legt Leipzig etwas mehr als 20 Millionen Euro auf den Tisch.

Kauf mit Rückleihe

Koné soll noch in diesem Winter verpflichtet, dann aber bis Sommer an Reims zurückverliehen werden. Dort soll er die Saison in der zweiten französischen Liga noch zu Ende spielen und dem Klub zum Aufstieg in die Ligue 1 verhelfen. Anschließend soll es dann in Leipzig losgehen. Vereinbart ist ein Vertrag bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Bayer Leverkusen hat sich intensiv um Koné bemüht. Das Paket der Werkself über 6,5 Millionen Euro Sockelablöse, eine Million Boni, eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung sowie eine Rückleihe bis Saisonende hat allerdings nicht überzeugt.

Unterschiedliche Berichte

Während Transferexperte Sacha Tavolieri wie ‚Le Parisien‘ von einer grundlegenden Einigung berichtet, sieht ‚Sky‘ jedoch noch einige Hürden auf dem Weg zum finalen Transfer. Laut dem Bezahlsender gibt es noch keine Übereinkunft zwischen den Parteien, lediglich fortgeschrittene Gespräche sollen laufen. Knackpunkt sei noch die Höhe der Ablöse.