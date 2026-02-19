Wolfsburg stellt sich 13-Millionen-Frage

Die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg sind noch nicht restlos von Adam Daghim überzeugt. Laut dem ‚kicker‘ wurde daher noch nicht final geklärt, ob die 13 Millionen Euro schwere Kaufoption für den 20-Jährigen gezogen wird. Derzeit ist der schnelle Rechtsaußen von RB Salzburg an den VfL verliehen.

Bei den Wölfen hat er sich in den vergangenen zwei Spielen vorerst in der ersten Elf festgespielt. Daghim besticht insbesondere durch sein Tempo, weist aber technische Mängel auf. Der Spieler selbst möchte dem Fachblatt zufolge in der Autostadt bleiben, dafür muss er allerdings im weiteren Saisonverlauf konstant abliefern.