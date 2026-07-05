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La Liga

35 Millionen für Hjulmand nicht genug

von Lukas Weinstock - Quelle: A Bola
Morten Hjulmand freut sich gewaltig @Maxppp

Atlético Madrid beißt im Werben um Morten Hjulmand weiterhin auf Granit. ‚A Bola‘ berichtet, dass Sporting Lissabon ein Angebot von 35 Millionen Euro inklusive Boni für den 27-Jährigen abgelehnt hat. Atlético lässt jedoch nicht locker, dem Bericht zufolge bereiten die Rojiblancos bereits die nächste Offerte vor.

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Ab einer Ablöse von 40 Millionen Euro darf Hjulmand den portugiesischen Vizemeister verlassen. Allzu weit liegen beide Parteien also nicht auseinander. Mit dem Mittelfeldakteur, dessen Vertrag bei Sporting bis 2028 läuft, hat Atlético bereits vor wenigen Tagen eine Einigung erzielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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