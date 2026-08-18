Neues 30-Millionen-Gerücht beim BVB

In jüngster Vergangenheit hat sich Borussia Dortmund italienischen Medien zufolge vergeblich um Innenverteidiger Matteo Palma (18) von Udinese Calcio bemüht, soll sogar 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben. Nun sickert ein weiteres BVB-Gerücht durch.

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Nach Informationen der ‚as‘ loten die Schwarz-Gelben eine Verpflichtung des Brasilianers Ângelo (21) aus. Al Nassr rufe drei Jahre vor Vertragsende eine Ablöse über 30 Millionen Euro auf.

Ângelo wurde beim FC Santos ausgebildet und landete 2024 über den FC Chelsea sowie eine Leihe zu Racing Straßburg in Saudi-Arabien. Der frühere brasilianische U20-Nationalspieler ist auf dem rechten Flügel zu Hause, für die Offensive hat der BVB aber eigentlich sämtliche Baustellen geschlossen.

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Passt Ângelo ins Profil?

Stattdessen fahnden die Schwarz-Gelben noch nach einem Ersatz für den zu Como 1907 abgewanderten Yan Couto (24). Ângelo spielte zu Beginn seiner Karriere zwar auch häufiger im rechten Mittelfeld, in Anbetracht der zuletzt gehandelten Kandidaten um Héctor Fort (20/FC Barcelona), Josh Acheampong (20/FC Chelsea) und Marcus Pedersen (26/FC Turin) scheint Dortmunds Fokus aber auf einem deutlich defensiveren Profil zu liegen.