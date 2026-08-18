Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Neues 30-Millionen-Gerücht beim BVB

Borussia Dortmund geht dieser Tage auf dem Transfermarkt in die Vollen – auch bei Rechtsaußen Ângelo?

von Julian Jasch - Quelle: as
1 min.
Ângelo Gabriel Borges Damaceno bejubelt seinen Treffer @Maxppp

In jüngster Vergangenheit hat sich Borussia Dortmund italienischen Medien zufolge vergeblich um Innenverteidiger Matteo Palma (18) von Udinese Calcio bemüht, soll sogar 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben. Nun sickert ein weiteres BVB-Gerücht durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚as‘ loten die Schwarz-Gelben eine Verpflichtung des Brasilianers Ângelo (21) aus. Al Nassr rufe drei Jahre vor Vertragsende eine Ablöse über 30 Millionen Euro auf.

Ângelo wurde beim FC Santos ausgebildet und landete 2024 über den FC Chelsea sowie eine Leihe zu Racing Straßburg in Saudi-Arabien. Der frühere brasilianische U20-Nationalspieler ist auf dem rechten Flügel zu Hause, für die Offensive hat der BVB aber eigentlich sämtliche Baustellen geschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passt Ângelo ins Profil?

Stattdessen fahnden die Schwarz-Gelben noch nach einem Ersatz für den zu Como 1907 abgewanderten Yan Couto (24). Ângelo spielte zu Beginn seiner Karriere zwar auch häufiger im rechten Mittelfeld, in Anbetracht der zuletzt gehandelten Kandidaten um Héctor Fort (20/FC Barcelona), Josh Acheampong (20/FC Chelsea) und Marcus Pedersen (26/FC Turin) scheint Dortmunds Fokus aber auf einem deutlich defensiveren Profil zu liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
Nassr
BVB
Ângelo Gabriel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nassr
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Ângelo Gabriel Ângelo Gabriel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert