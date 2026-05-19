Neuer Klub: de Wijs verlässt Fortuna

Jordy de Wijs wird nicht mit Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga gehen. Wie der RKC Waalwijk offiziell vermeldet, kehrt der erfahrene Innenverteidiger ablösefrei zu seinem Jugendklub zurück und unterschreibt beim niederländischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2028. „Es ist schön, dass wir einen Spieler vom Kaliber eines Jordy in unseren Kader aufnehmen konnten. Sein fußballerischer Lebenslauf spricht für sich: Er bringt viel Erfahrung mit, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. Mit seiner Größe, seiner körperlichen Stärke und seiner Kopfballstärke holen wir einen Verteidiger ins Haus, der für unsere Mannschaft einen Mehrwert darstellen wird“, erklärt der Technische Direktor Bernard Schuiteman.

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De Wijs war im Januar 2022 zunächst leihweise und sechs Monate später für 900.000 Euro fest von den Queens Park Rangers zur Fortuna gewechselt. Aufgrund mehrerer Verletzungen war der 31-Jährige in der abgelaufenen Saison lediglich zu acht Kurzeinsätzen für Düsseldorf gekommen. Der Klub aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stieg am abschließenden Spieltag der 2. Bundesliga nach einer 0:3-Niederage gegen die SpVgg Greuther Fürth direkt ab.