HSV kauft auch Muheim

Leihspieler Miro Muheim bleibt über die Saison hinaus beim Hamburger SV. Wie der Zweitligist mitteilt, erhält der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2025. Die Kaufoption liegt dem Vernehmen nach bei zwei Millionen Euro.

Muheim war im Sommer per Leihe vom FC St. Gallen nach Hamburg gekommen. Auf der linken Abwehrseite hat sich der 23-jährige Schweizer inzwischen festgespielt. Erst am Dienstag gab der HSV die Festverpflichtung von Leih-Innenverteidiger Mario Vuskovic (20) bekannt.

Sportdirektor Michael Mutzel erklärt: „Miro hat sich im bisherigen Saisonverlauf kontinuierlich weiterentwickelt und durch seine sportlichen und menschlichen Qualitäten unser Team verstärkt. Mit seiner festen Verpflichtung haben wir frühzeitig Planungssicherheit auf der Linksverteidiger-Position, darüber hinaus kann Miro aber auch eine offensivere Rolle einnehmen.“

Muheim betont: „Die offensive und mutige Spielweise kommt mir absolut entgegen und in der Zukunft möchte ich mich in diesem und im defensiven Bereich noch weiter verbessern. Die Basis dafür ist hier in unserem jungen Team perfekt, mit den Jungs will ich meine persönlichen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“