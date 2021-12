Spartak trennt sich von Tedesco-Nachfolger Vitória

Spartak Moskau und Cheftrainer Rui Vitória gehen getrennte Wege. Wie der russische Vizemeister bekanntgibt, ist der Nachfolger von Domenico Tedesco nach nur einem halben Jahr seinen Posten wieder los. In der Premier Liga belegt Spartak unter Vitória nach 18 Spieltagen lediglich einen enttäuschenden neunten Tabellenplatz.

„Wir möchten Herrn Vitoria für seine Professionalität, die Erinnerungen, die er uns in Europa geschenkt hat, und für seinen bewundernswerten Charakter danken. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Wer auf den Portugiesen auf der Trainerbank folgt, ist noch offen.

⚠️ Spartak Moscow and Rui Vitoria have decided to part ways.



We would like to thank Mr. Vitoria for his professionalism, the memories he gave us in Europe, and for his admirable character.



