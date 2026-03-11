Leverkusen trotzt Arsenal | Zwei Einser für Bayer

In einer relativ ruhigen Anfangsphase stand Robert Andrich sofort im Mittelpunkt. Der Kapitän von Bayer Leverkusen handelte sich früh die Gelbe Karte (2.) ein und fiel in der Folge trotzdem weiterhin mit einer harten Herangehensweise auf. De erste Topmöglichkeit hatten die Gunners mit einem Lattenkracher (20.) aus acht Metern durch Gabriel Martinelli.

Ansonsten verlief das Spiel eher ereignisarm. Die Londoner bissen sich an defensiv hervorragend eingestellten Leverkusenern die Zähne aus. Bayers Entlastungsangriffe resultierten allerdings auch nicht in gefährlichen Tormöglichkeiten. So ging es verdientermaßen torlos in die Pause.

Leverkusen hellwach

Die Gäste waren mit den Gedanken wohl noch in der Kabine als Bayer durch einen Kopfball von Robert Andrich (46.) in Führung ging. Anschließend war Leverkusen über weite Strecken das bessere Team, sicherte hinten konsequent ab und streute immer wieder gefährliche Konter ein.

Gegen Ende der Partie verlagerten sich die Spielanteile wieder in Richtung der Engländer. Enormen Druck konnten die Gunners dabei aber nicht aufbauen. Einzig und allein Standardsituationen führten dazu, dass sich die Werkself in der Defensive beweisen musste.

In der 86. Minute zeigte Schiedsrichter nach einer Grätsche von Malik Tillman auf den Elfmeterpunkt. Die Entscheidung wurde vom VAR geprüft und nicht zurückgenommen, obwohl nur eine hauchzarte Berührung vorlag. Den daraus resultierenden Elfmeter (89.) verwandelte der Ex-Leverkusener Kai Havertz zum 1:1.

Torfolge

1:0 Robert Andrich (46.): Eine Ecke von Grimaldo fliegt über alle Köpfe hinweg auf den langen Pfosten. Dort taucht Andrich mutterseelenallein auf und nickt aus kurzer Distanz ein.

1:1 Kai Havertz (89.): Ausgerechnet Havertz tritt nach einem Foul von Tillman an Madueke zum fälligen Strafstoß an. Der ehemalige Leverkusener bleibt eiskalt und schießt flach neben den Pfosten, Blaswich ahnte die Ecke, konnte das Tor aber nicht verhindern.

Die Noten

Eingewechselt:

74' Malik Tillman (-) für Ibrahim Maza

81' Jonas Hofmann (-) für Martin Terrier

81' Equi Fernández (-) für Exequiel Palacios