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Serie A

Alaba besteht Medizincheck

von David Hamza - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
David Alaba bei der WM 2026 @Maxppp

Dem Transfer von David Alaba zu Udinese Calcio steht nichts mehr im Weg. Laut Gianluca Di Marzio hat der 34-jährige Innenverteidiger den Medizincheck beim Serie A-Klub erfolgreich hinter sich gebracht. Fabrizio Romano zufolge erhält Alaba einen Vertrag bis zum Saisonende.

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Der 117-fache österreichische Nationalspieler kommt ablösefrei, sein Kontrakt bei Real Madrid lief Ende Juni nach fünf Jahren aus. In der Bundesliga hatte Alaba zuvor für den FC Bayern und die TSG Hoffenheim gespielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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