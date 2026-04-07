Schalke: Schlechte Karten bei Tanaka

Schalke 04 muss im Werben um Ao Tanaka mit namhafter Konkurrenz rechnen. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen mehrere Vereine aus England Interesse am 27-Jährigen. Auch der SC Freiburg, Hannover 96 und Union Berlin sollen bereits die Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt haben. Der Japaner selbst tendiere aktuell aber zu einem Verbleib auf der Insel.

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Tanaka war im Sommer 2024 für vier Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu Leeds United gewechselt und bestritt seitdem 70 Pflichtspiele für den Traditionsklub. In der vergangenen Spielzeit war der Rechtsfuß elementarer Teil der Mannschaft, die den Aufstieg in die Premier League feierte und Zweitligameister wurde. In dieser Saison stand er jedoch nur in sieben Ligaspielen in der Startelf. Neuzugänge wie unter anderem Anton Stach (27) haben den Japaner verdrängt.

Die Peacocks stehen einem Verkauf des Aufstiegshelden zwar offen gegenüber, fordern jedoch eine Ablösesumme zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Schalke würde den Ex-Düsseldorfer im Falle des Aufstiegs gerne verpflichten, doch das hohe Preisschild sowie Tanakas Wunsch, in der Premier League zu bleiben, erschweren einen potenziellen Transfer erheblich.