Klare Einschränkung: Retten Toptransfers Eberl den Job?

Praktisch seit seinem Amtsantritt im März 2024 ist Max Eberl beim FC Bayern München umstritten und muss sich stetiger Kritik aus verschiedenen Richtungen erwehren. Im Fokus stehen dabei die Einkäufe des Sportvorstands. Der Grundtenor bisher: Eberl verhandelt zu schnell, kauft zu teuer und macht alles im Alleingang.

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Dies scheint sich in diesem Sommer geändert zu haben. Eberl, dessen Vertrag 2027 ausläuft und der nach eigener Aussage um eine Verlängerung seines Arbeitspapiers „kämpfen werde“, sammelt laut der ‚Sport Bild‘ aktuell erfolgreich Pluspunkte bei den Bayern-Bossen.

Eberl änderte seine Vorgehensweise

Das liegt vor allem an den Verpflichtungen von Ismael Saibari (25/PSV Eindhoven) und Nathaniel Brown (23/Eintracht Frankfurt), die beide für jeweils 50 Millionen Euro plus Boni geholt wurden und bis 2031 in München unterschrieben haben. Entscheidend für die Bosse waren jedoch nicht die Abschlüsse an sich, sondern das jeweilige Vorgehen Eberls bis zur finalen Unterschrift.

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Bei beiden Transfers nahm Eberl laut Bericht den Aufsichtsrat von Anfang an mit und bediente sich auch „der Erfahrung und der Expertise der Bayern-Granden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß“. Auch Bayern-Coach Vincent Kompany war eingebunden, gab sogar den initialen Tipp zu Saibari. Brown war laut ‚Sport Bild‘ intern schon lange Thema, im Klub heißt es, der Nationalspieler haben Philipp-Lahm-Potenzial und könnte in der Zukunft zu den besten Außenverteidigern der Welt werden.

Lob mit Einschränkung

Dass im Kader mit Alphonso Davies (25) bereits ein teurer Konkurrent vorhanden ist, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, galt als Problem. Eberl holte mit seiner Idee jedoch sowohl den Aufsichtsrat als auch Kompany ab „und bekam schließlich das Go“.

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Im August wird die potenzielle Verlängerung mit Eberl in einer geplanten Aufsichtsratssitzung Thema sein. Bis dahin muss der 52-Jährige trotz der beiden Volltreffer jedoch noch mehr liefern. Um weiter einkaufen zu können, müssen Einnahmen her.

João Palhinha (30), Bryan Zaragoza (24), Sacha Boey (25), Hiroki Ito (27) und Min-jae Kim (29) sollen gehen, aktuell gibt es aber keine Interessenten, die bereit sind, die geforderten Ablösen zu zahlen. Eberl muss jetzt beweisen, dass er ein guter Verkäufer ist.