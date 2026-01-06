Heftiger Skandal um VfL-Profi Vavro

Bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat kurz vor Weihnachten soll Denis Vavro (29) einen Jugendlichen geohrfeigt haben. Gegenüber dem ‚kicker‘ reagiert der VfL Wolfsburg auf die Vorwürfe: „Der Vorfall ist uns bekannt. Es gab dazu ein Gespräch mit Denis. Er hat sich aufrichtig für sein Verhalten entschuldigt. Alles weitere bleibt intern.“ Mögliche Sanktionen gibt der Bundesligist also nicht preis. Härtere Konsequenzen drohen dem Innenverteidiger, der erst im Sommer nach einjähriger Leihe für zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen festverpflichtet wurde, ohnehin in seinem Heimatland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach hat der slowakische Verband bereits Ermittlungen gegen Vavro in die Wege geleitet. Im schlimmsten Fall kann der Rechtsfuß für bis zu 24 Monate von der Nationalmannschaft ausgeschlossen werden. Übrigens: Gut möglich, dass Vavro auch für den VfL fürs Erste nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Weil er seinen Stammplatz in der laufenden Saison verloren hat, beschäftigt sich der Abwehrspieler mit einem Winterwechsel. Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden die AS Rom und der AC Florenz.