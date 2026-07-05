Medien: Tabakovic-Transfer vor dem Abschluss

Haris Tabakovic (32) kehrt der deutschen Bundesliga voraussichtlich den Rücken. Informationen des Fernsehsenders ‚N1‘ zufolge steht der Goalgetter ganz dicht vor einem Wechsel zu RB Salzburg.

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Kolportiert wird eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro, die die TSG Hoffenheim ein Jahr vor Vertragsende für Tabakovic kassiert, der erst kürzlich mit Bosnien-Herzegowina im WM-Sechzehntelfinale gegen die USA ausschied (0:2).

Update (17:40 Uhr): ‚Sky‘ bestätigt eine Einigung zwischen den Vereinen, betont aber, dass Tabakovic selbst noch nicht grünes Licht gegeben hat.

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Die vergangene Saison verbrachte der Stürmer leihweise bei Borussia Mönchengladbach, sorgte dort mit 15 Treffern und drei Vorlagen in 35 Pflichtspielen für Furore. Eine Weiterbeschäftigung konnten sich die Fohlen aber nicht leisten.

An einer Zusammenarbeit waren zudem der OSC Lille, Leeds United sowie der VfL Wolfsburg interessiert. Der Zuschlag geht nun aber an Salzburg, das als Tabellendritter in der Qualifikation für die Europa League antreten wird.