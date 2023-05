Köln-Bekenntnis: Baumgart gibt Zukunftsausblick

Steffen Baumgart hat über seine Zukunft gesprochen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ versichert der Trainer vom 1. FC Köln, dass „ich nur einen Plan bis 2025 habe, und der ist schon brüchig, weil ich Fußball-Trainer bin. Und das beim 1. FC Köln.“ Das große Ziel sei es, Köln weiter in der Bundesliga zu etablieren.

Wie es für den 51-jährigen Übungsleiter nach 2025 weitergeht, lässt er offen: „Darüber hinaus habe ich keine Planungen. Ich werde Stand heute auch 2024 nicht verlängern und mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison 2024/25 gehen. Man muss sich irgendwann hinterfragen, ob man noch der Richtige ist.“ Baumgart weiter: „Ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist. Erst mal geht es allein um die Saison 2023/24. Die muss ich erst mal überstehen. Das wird schwer genug. Wenn wir zehnmal hintereinander verlieren, wir meine Reise mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere als geplant.“

