Der FC Schalke 04 schnappt sich einen spannenden Neuzugang. Junior Adamu wechselt vom SC Freiburg zum Bundesliga-Aufsteiger. In Gelsenkirchen unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gegenzug fließen dem Vernehmen nach 800.000 Euro Ablöse in den Breisgau. Angesichts des Kaufpreises von bis zu 9,5 Millionen Euro muss der SC ein sattes Transferminus hinnehmen.

Adamu war 2023 von RB Salzburg nach Freiburg gewechselt. Wirklich glücklich wurde der 25-Jährige dort aber nie, in 67 Spielen erzielte er lediglich sieben Treffer. Auf Schalke wagt Adamu nun einen Neustart.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen. Junior ist ein Teamplayer, der seine Stärken auf mehreren Offensivpositionen und in unterschiedlichen Spielsystemen zeigen kann“, sagt Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Adamu erklärt: „In jedem unserer Gespräche ist mir klar geworden, warum der Trainer und die sportliche Leitung mich gern in ihrem Team haben möchten. Das Vertrauen der Verantwortlichen und die klare Spielidee waren letztlich die Gründe, für diesen Club mit seinen enthusiastischen Fans zu spielen.“