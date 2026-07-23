Real Madrid: Stürmer-Verkauf in Arbeit

Der FC Fulham intensiviert das Werben um Gonzalo García. ‚The Athletic‘ berichtet, dass inzwischen Gespräche über einen Transfer des talentierten Stürmers laufen, der bis 2030 bei Real Madrid unter Vertrag steht. Zuletzt hieß es bereits, der 22-Jährige stehe auf der Wunschliste von Neu-Trainer Álvaro Arbeloa, unter dem García in der vergangenen Saison für Real aufgelaufen war.

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Dem Bericht zufolge hatten die Königlichen vor Monaten entschieden, dass der spanische U21-Nationalspieler abgegeben werden soll. Durch die Installation von José Mourinho als Cheftrainer war zwischenzeitlich wieder ein Verbleib möglich. Mittlerweile deutet jedoch wieder vieles auf einen Abschied hin. Ob Real die erhofften 60 Millionen Euro Ablöse für García einstreichen wird, bleibt abzuwarten.