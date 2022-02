„Der einzige Prinz“: Die spanische Presse huldigt Mbappé

Normalerweise ist die spanische Presse zurückhaltend mit Lobhudeleien auf gegnerische Spieler. Anders verhält es sich da bei Kylian Mbappé. Es mag zum Teil daran liegen, dass der französische Weltmeister aller Voraussicht nach in der nächsten Saison in La Liga spielen wird. Vor allem aber zauberte Mbappé gestern Abend eine Leistung auf den Rasen, die schlichtweg nur gelobt werden kann.

Und so sind sich die Zeitungen von der iberischen Halbinsel in ihrem Urteil einig. „Er ist eine Bombe“, titelt die ‚as‘. Die ‚Marca‘ schreibt derweil anerkennend auf ihrer Titelseite: „Wie gut ist Mbappé!“

Die ‚Mundo Deportivo‘ zeigt auf ihrem Cover ein Bild vom entscheidenden 1:0 in der letzten Spielminute und schreibt: „So gewinnt Mbappé“. Und in Anlehnung an den Prinzenpark, in dem die Partie ausgetragen wurde, ergänzt das katalanische Blatt: „Mbappé, der einzige Prinz“.

Zur Erklärung: Vor dem Spiel war ein Duell zwischen Reals Vinícius Júnior und Mbappé um die Prinzenkrone ausgerufen worden. Der Brasilianer wurde von Achraf Hakimi aber komplett abgemeldet.