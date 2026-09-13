Der Rückhalt für Christian Titz bröckelt bei Hannover 96 immer mehr. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht für Geschäftsführer Sport Jonas Boldt die Entscheidung fest, den Trainer zu entlassen. Noch fehle aber die Zustimmung von Aufsichtsratschef Martin Kind, der als Titz-Fürsprecher gilt. Auch aus finanziellen Gründen habe sich Kind bislang gegen eine Trennung gesträubt. Titz ist vertraglich bis 2027 gebunden, entsprechend wäre eine Abfindung oder eine Fortzahlung des Gehalts erforderlich.

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Hannover steht nach fünf Spieltagen mit vier Punkten auf Platz 15 der zweiten Liga. Als mögliche Titz-Nachfolger werden Mitch Kniat, Sandro Wagner, Alexander Blessin, Dimitrios Grammozis, Steven Cherundolo und Loïc Favé gehandelt.