Bundesliga-Kandidat Le Fée heiß begehrt

Enzo Le Fée vom FC Lorient steht bei einigen Vereinen hoch im Kurs. Wie FT auf Frankreich erfuhr, sind mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen weiterhin zwei Bundesligisten am offensiven Mittelfeldspieler dran. Die Spur zu Eintracht Frankfurt ist dagegen erkaltet. Aber auch die SSC Neapel, OGC Nizza und Stade Rennes sind interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige Franzose ist noch bis 2024 an Lorient gebunden. Zur kommenden Saison will Le Fée aber eine neue Herausforderung annehmen. Das Preisschild für den feinen Techniker beträgt 25 bis 30 Millionen Euro. Le Fée kommt in dieser Spielzeit auf sechs Tore und fünf Assists in 31 Einsätzen.

Lese-Tipp

BVB: Hoffnung bei Schlotterbeck