HSV vor wichtiger Verlängerung

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Claus Costa als Direktor Profifußball beim HSV @Maxppp

Der Hamburger SV will mit Sportdirektor Claus Costa weitermachen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Sportvorstand Stefan Kuntz den Aufsichtsrat bereits darüber informiert hat, dass er den Vertrag mit dem 41-Jährigen gerne verlängern würde. Das Arbeitspapier von Costa läuft im kommenden Sommer aus.

Die Verlängerung solle „zeitnah“ erfolgen, so das Boulevardblatt. Costa ist seit sechs Jahren bei den Rothosen, seit zweieinhalb Jahren hat er das Amt Direktor Profifußball inne. Als Spieler war Costa unter anderem für den VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf am Ball.

