Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FC Bayern: Spannende Optionen für Ibrahimovic

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
1 min.
Arijon Ibrahimovic treibt den Ball voran @Maxppp

Arijon Ibrahimovic hat sich in den Fokus zahlreicher Premier League-Vereine gespielt. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, zeigen Aston Villa, Brighton & Hove Albion, der FC Brentford, der FC Fulham und Crystal Palace Interesse am 20-jährigen Offensiv-Allrounder, der die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim verbrachte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz des Abstiegs des FCH in die 2. Bundesliga wusste Ibrahimovic im deutschen Oberhaus zu überzeugen. Kein Heidenheimer sammelte mehr Torbeteiligungen (zwei Tore & vier Vorlagen) als der deutsche U21-Nationalspieler. Seine guten Leistungen haben zahlreiche Vereine in Europa hellhörig gemacht, auch Klubs aus der Bundesliga und der Serie A haben den Offensivakteur auf dem Zettel. Beim FC Bayern München gilt der Rechtsfuß, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2027 läuft, als potenzieller Verkaufskandidat.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Champions League
Crystal Palace
FC Bayern
Aston Villa
Brighton
Brentford
Fulham
Arijon Ibrahimović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Champions League UEFA Champions League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
FC Bayern Logo FC Bayern München
Aston Villa Logo Aston Villa
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Brentford Logo FC Brentford
Fulham Logo FC Fulham
Arijon Ibrahimović Arijon Ibrahimović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert