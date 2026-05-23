FC Bayern: Spannende Optionen für Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic hat sich in den Fokus zahlreicher Premier League-Vereine gespielt. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, zeigen Aston Villa, Brighton & Hove Albion, der FC Brentford, der FC Fulham und Crystal Palace Interesse am 20-jährigen Offensiv-Allrounder, der die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim verbrachte.

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Trotz des Abstiegs des FCH in die 2. Bundesliga wusste Ibrahimovic im deutschen Oberhaus zu überzeugen. Kein Heidenheimer sammelte mehr Torbeteiligungen (zwei Tore & vier Vorlagen) als der deutsche U21-Nationalspieler. Seine guten Leistungen haben zahlreiche Vereine in Europa hellhörig gemacht, auch Klubs aus der Bundesliga und der Serie A haben den Offensivakteur auf dem Zettel. Beim FC Bayern München gilt der Rechtsfuß, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2027 läuft, als potenzieller Verkaufskandidat.