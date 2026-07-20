Medizincheck: HSV vor Daka-Schnäppchen

Der Transfer von Patson Daka zum Hamburger SV schreitet allem Anschein nach in großen Schritten voran. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, soll der Stürmer schon am heutigen Montag oder am morgigen Dienstag den Medizincheck absolvieren und im Anschluss ins Trainingslager nach Längenfeld reisen.

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Laut der ‚Bild‘ kommt Daka heute nach Hamburg, morgen soll der Medizincheck folgen. Besteht er diesen, stößt er abends zum Team. Der Rechtsfuß, dem ein Einjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr winkt, ist seit Anfang des Monats vereinslos, weshalb keine Ablöse fällig wird. Zuletzt war der 27-Jährige für Leicester City aktiv, das 2021 für den Sambier 30 Millionen Euro an RB Salzburg überwiesen hatte.