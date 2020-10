Rolle rückwärts: Flick rechnet mit Martínez-Verbleib

Noch am gestrigen Samstag wurde berichtet, dass die Bayern Supercup-Held Javi Martínez den Wunsch nach einem Wechsel erfüllen und sogar ablösefrei ziehen lassen. Athletic Bilbao und Al-Nasr stehen seit längerem Gewehr bei Fuß. Nun stehen einen Tag vor dem Transfermarkt-Schluss doch die Zeichen auf Verbleib.

„Warten wir mal bis morgen ab. Ich gehe davon aus, dass er auch morgen nach 18 Uhr noch beim FC Bayern ist. Er hat gezeigt, dass man sich immer auf ihn verlassen kann“, erklärte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz nach dem spektakulären 4:3-Erfolg gegen Hertha BSC. Im kommenden Sommer könnte der 32-Jährige dann ablösefrei gehen.

Einige Bayern-Transfers stehen an

An der Säbener Straße herrscht auch so noch geschäftiges Treiben. Marc Roca (23) wurde am heutigen Sonntag von Espanyol Barcelona verpflichtet. Nachdem der Transfer von Wunschspieler Callum Hudson-Odoi (19) geplatzt ist, sollen jetzt Eric Maxim Choupo-Moting (21) und Douglas Costa (30) kommen. „Nein, heute kann ich nichts dazu sagen“, hielt sich Flick gefragt nach diesen Personalien bedeckt.

Michaël Cuisance hat derweil nach seinem geplatzten Transfer zu Leeds United doch noch einen Arbeitgeber gefunden. Den Franzosen zieht es zurück in die französische Heimat. Noch am heutigen Sonntagabend wird der 21-Jährige bei Olympique Marseille erwartet. Für den morgigen Deadline Day ist der Medizincheck geplant. Rechtsverteidiger Bouna Sarr (28) wird nach FT-Informationen der umgekehrten Weg einschlagen und bei den Bayern anheuern. Der ‚kicker‘ taxiert die Ablöse auf zehn Millionen Euro.