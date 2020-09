Draxlers Wunschziel

Julian Draxler sieht weiterhin keine Eile, Paris St. Germain den Rücken zu kehren. Laut der ‚L’Équipe‘ würde der deutsche Nationalspieler die französische Hauptstadt in diesem Sommer nur für einen englischen Topklub verlassen. PSG will den Mittelfeldmann mit Vertrag bis 2021 loswerden, Bundestrainer Joachim Löw legte ihm bereits einen Wechsel nahe.

Hertha BSC und der AC Mailand sind schon seit geraumer Zeit an Draxler dran. Am gestrigen Montag wurde auch Bayer Leverkusen mit dem 26-Jährigen in Verbindung gebracht. Aus England haben nach FT-Informationen der FC Arsenal und ein weiterer Premier League-Klub Draxler im Blick.