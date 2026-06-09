City hat Anderson-Alternative im Blick

Manchester City ist weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigen sich die Skyblues auch mit Sandro Tonali (26) von Newcastle United, falls ein Transfer von Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest scheitern sollte. Zuletzt wurde bereits über ein erstes Angebot der Citizens für Anderson berichtet, das von den Tricky Trees allerdings abgelehnt worden war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Tonali hätte City jedoch eine hochkarätige Alternative in der Hinterhand. Der 26-Jährige steht bei Newcastle noch bis 2028 unter Vertrag und gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern der Magpies. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der italienische Nationalspieler 53 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und sieben Vorlagen gelangen.