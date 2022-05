Paderborn holt Obermair

Raphael Obermair wird künftig für den SC Paderborn auflaufen. Der Zweitligist aus Ostwestfalen verkündet die Verpflichtung des 26-jährigen Außenbahnspielers. Zu den Vertragsmodalitäten macht der SCP keine Angaben.

Obermair kommt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg, mit dem er jüngst den Aufstieg in die zweite Liga perfekt machte. „Raphael ist fußballerisch stark und schnell, was sehr gut zu unserer Spielweise passt. Über die rechte Seite sorgt er auch mit starken Flanken für viel Gefahr im gegnerischen Strafraum“, so Paderborn-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.