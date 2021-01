Anderlecht arbeitet an Bruun Larsen-Leihe

Der RSC Anderlecht hat das Interesse an Jacob Bruun Larsen von der TSG Hoffenheim konkretisiert. Wie die belgische Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, arbeitet RSC-Sportchef Peter Verbeke an einer Ausleihe des 22-jährigen Flügelspielers. Die Zeitung schränkt zwar ein, dass „noch ein langer Weg“ zu gehen ist, die Seiten sich aber „Schritt für Schritt“ annähern.

In Hoffenheim ist Larsen nahezu vollends außen vor und sammelte in der laufenden Spielzeit bei drei Pflichtspieleinsätzen enttäuschende 100 Spielminuten. Vor einem Jahr hatte die TSG neun Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund überwiesen. Im Kraichgau steht der Däne noch bis 2024 unter Vertrag.