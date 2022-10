Besser als Moukoko: Nächstes BVB-Juwel trifft am Fließband

Paris Brunner kann es auch gegen Ältere. Am Samstag erzielte der U17-Stürmer von Borussia Dortmund ein Tor beim 2:1-Sieg gegen den Bonner SC und bereitete zudem einen weiteren Treffer vor. Nur vier Tage später schoss Brunner den einzigen Dortmunder Treffer beim 1:1 in der UEFA Youth League beim FC Sevilla.

Dass der 16-Jährige überhaupt schon in der A-Jugend spielt, liegt an seiner Fabelquote eine Altersklasse tiefer. In der laufenden U17-Bundesliga-Saison erzielte Brunner bereits wahnwitzige 16 Treffer in fünf Partien. Dabei spielte er gegen die Kellerkinder Sportfreunde Siegen und Fortuna Köln nicht einmal mit. Der B-Jugend ist er entwachsen.

Brunner überflügelt Moukoko

Im Schnitt trifft Brunner in der U17 alle 28 Minuten. Damit überflügelt der Mittelstürmer sogar Youssoufa Moukoko (17), der in der Saison 2018/19 alle 47 Minuten einnetzte. Wohlgemerkt war der jetzige BVB-Profi damals aber nochmal zwei Jahre jünger als Brunner heute.

Übrigens: In der jüngsten Länderspielpause im September debütierte Brunner auch für die U17-Auswahl des DFB. In den Partien gegen Uruguay (1:3), Belgien (1:1) und Israel (3:1) traf er dreimal und lief einmal sogar als Kapitän auf.

Doch wie schießt Brunner so viele Tore? Erstmal sind da seine hervorragenden körperlichen Voraussetzungen. Brunner ist schon 1,85 Meter groß, sehr athletisch und pfeilschnell. Vielen Gegnern in der U17 rennt er schlicht weg und kann sie bei Bedarf auch körperlich abschütteln. Doch darauf ist der Rechtsfuß nicht zu reduzieren.

Technisches Komplettpaket

Sein erster Kontakt ist hervorragend, sodass er auch aus erst einmal schwierig wirkenden Situationen heraus gefährlich wird. Zudem bringt Brunner eine hohe Präzision und extreme Coolness im Torabschluss mit. Vor dem Kasten wird er eher ruhiger denn nervöser – und lässt es somit in Serie klingeln.

Bei konstanter Entwicklungskurve wird der BVB noch viel Spaß an Brunner haben. Das Talent sowie das Paket aus Technik, Kaltschnäuzigkeit und Athletik ist herausragend. Außerdem hat er noch einen Vertrag bis 2025. Vorsicht ist dennoch geboten: So wäre Brunner nicht das erste Talent mit herausragender Quote in der Jugend, das den Sprung in den Profifußball nicht schafft. Dafür bleibt aber ohnehin noch eine Menge Zeit.