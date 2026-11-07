BVB: Chukwuemeka verletzt sich erneut

Carney Chukwuemeka bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Im Spiel gegen die SV Elversberg musste der Offensivspieler von Borussia Dortmund in der 34. Minute ausgewechselt werden. Für den 23- Jährigen kam Maximilian Beier (24) ins Spiel.

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Chukwuemeka griff sich an den linken Oberschenkel, auszugehen ist also von einer erneuten Muskelverletzung. Seit seiner Ankunft beim BVB hat der österreichische Nationalspieler immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Nun droht Chukwuemeka, dessen Formkurve zuletzt klar nach oben zeigte, die nächste Zwangspause.