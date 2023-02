Neuer Vertrag für Xavi?

Der FC Barcelona macht sich Gedanken über eine baldige Vertragsverlängerung mit Xavi. Wie die ‚Sport‘ berichtet, soll das bis 2024 datierte Arbeitspapier zeitnah und möglichst langfristig ausgedehnt werden. Auf diesem Weg soll Planungssicherheit geschaffen werden, um die Rückkehr an die europäische Spitze sukzessive voranzutreiben.

In La Liga ist Barça auf dem besten Weg in Richtung Meistertitel. Mit acht Punkten Vorsprung auf Real Madrid liegen die Blaugrana an der Spitze der Tabelle. Vor allem die defensive Stabilität ist beeindruckend. In 22 Spielen musste Barcelona erst sieben Gegentore hinnehmen.

