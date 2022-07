Ekitike wechselt zu PSG

Hugo Ekitike (20) wird auch in der kommenden Spielzeit in der Ligue 1 auflaufen, allerdings fortan im Trikot von Paris St. Germain. Der Hauptstadtklub verpflichtet den 1,90 Meter großen Torjäger von Stade Reims. In Paris unterzeichnet Ekitike einen Leihvertrag bis Saisonende. Zudem gibt es eine Kaufoption.

Ekitike wurde in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Klings aus ganz Europa in Verbindung gebracht. Unter anderem wurde das Sturmjuwel bei Newcastle United, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Real Madrid gehandelt.

Der französische U20-Nationalspieler erzielte in der abgelaufenen Saison zehn Treffer in 24 Spielen. Dazu legte er vier Tore für Teamkollegen auf. Eine langwierige Oberschenkelverletzung setzte den schlaksigen Knipser in der Rückrunde für mehrere Wochen außer Gefecht.