Real zahlt für Güler nach

Real Madrid muss eine weitere vertraglich vereinbarte Rate für Arda Güler (20) an Fenerbahce zahlen. Laut ‚Fanatik‘ fließen für den 75. Pflichtspiel-Auftritt des türkischen Nationalspielers zwei Millionen Euro an den Istanbuler Klub, sodass sich die bisherige Gesamtsumme auf 26 Millionen erhöht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere zwei Raten stehen laut der türkischen Zeitung noch aus: Je zwei Millionen Euro werden für die 100. sowie die 125. Partie des Linksfußes fällig. Insgesamt kostet Güler die Königlichen also 30 Millionen Euro Ablöse.