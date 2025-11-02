Menü Suche
Real zahlt für Güler nach

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fanatik
Arda Güler beim Jubel mit seinen Teamkollegen @Maxppp

Real Madrid muss eine weitere vertraglich vereinbarte Rate für Arda Güler (20) an Fenerbahce zahlen. Laut ‚Fanatik‘ fließen für den 75. Pflichtspiel-Auftritt des türkischen Nationalspielers zwei Millionen Euro an den Istanbuler Klub, sodass sich die bisherige Gesamtsumme auf 26 Millionen erhöht.

Weitere zwei Raten stehen laut der türkischen Zeitung noch aus: Je zwei Millionen Euro werden für die 100. sowie die 125. Partie des Linksfußes fällig. Insgesamt kostet Güler die Königlichen also 30 Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
