Werder schlägt beim VfB zu

Nach dem für alle Seiten äußerst misslungenen Leih-Deal von Victor Boniface (25), der wegen einer komplizierten Knieverletzung vor einer vorzeitigen Rückkehr zu seinem Stammklub Bayer Leverkusen steht, wagt Werder Bremen den nächsten Versuch. Auf der Suche nach dringend benötigter Torgefahr sind die Grün-Weißen beim VfB Stuttgart fündig geworden.

Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Jovan Milosevic vor einem Wechsel in die Hansestadt. Der 20-Jährige absolviert aktuell seinen Medizincheck bei Werder und soll bis zum Saisonende ausgeliehen werden.

Auch mit Partizan einig

Der serbische Nationalspieler steht seit 2023 bei den Schwaben unter Vertrag, konnte sich bislang jedoch nicht in der ersten Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß durchsetzen und war zunächst an den FC St. Gallen und im Jahr 2025 an Partizan Belgrad verliehen. Dort hatte er sich schnell zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt, Klub und Spieler hatten Interesse an einer Verlängerung des Engagements bis Sommer.

Nun funkte jedoch Bremen dazwischen und lockt mit Spielpraxis auf Bundesliganiveau. Für den sportlich zuletzt wenig überzeugenden Tabellenzehnten könnte Milosevic die dringend gesuchte Verstärkung sein.