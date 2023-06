Union: Der Stand bei Gosens

Union Berlin muss beim möglichen Transfer von Wunschkandidat Robin Gosens Geduld aufbringen. Wie ‚Sky‘ und die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichten, würde der DFB-Profi Inter Mailand nur verlassen, wenn ihm klar mitgeteilt wird, dass man ohne ihn plant. Danach sieht es nach aktuellem Stand nicht aus. Sportlich gesehen spielte der 28-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit eine viel größere Rolle, als noch in seiner ersten Saison.

In 49 Pflichtspielen kam der gebürtige Emmericher zum Einsatz, allerdings bestritt er nur 34 Prozent der möglichen Spielminuten. An Inter ist Gosens noch bis 2026 gebunden. Union müsste für einen Transfer zwischen 15 und 20 Millionen Euro hinblättern. Nach FT-Informationen bleibt beim Linksverteidiger das Interesse an einem Bundesliga-Wechsel aber weiterhin bestehen.

