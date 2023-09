Vergleich mit Tuchel: Pochettino rechtfertigt sich

Mauricio Pochettino hat nach Erklärungen für den schwachen Saisonstart mit dem FC Chelsea gesucht. „Thomas Tuchel ist in einem anderen Projekt angekommen, in einem Projekt, das bereits gebaut wurde“, zitieren englische Medien den argentinischen Chefcoach der Blues, der auf die einschneidenden Änderungen in der Vereinsspitze verweist.

Zur Einordnung: Gerade einmal fünf Punkte holt Chelsea in fünf Premier League-Partien der laufenden Spielzeit. Beim heutigen Heimspiel gegen Aston Villa (15 Uhr) soll der zweite Saisonsieg eingefahren werden. Stolze 460 Millionen investierten die Londoner im Sommer in den Kader, der allerdings immer noch diverse Schwächen aufweist.