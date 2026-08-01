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La Liga

Diomande sagt RB-Trainingslager ab

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Yan Diomande im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

In den Abschied von Yan Diomande (19) von RB Leipzig kommt nun doch Bewegung. wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der wechselwillige Ivorer am heutigen Samstag krankgemeldet und wird somit aller Voraussicht nach nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen. Damit verpasst der Offensivspieler auch das heutige Testspiel gegen Drittligisten SC Verl.

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Diomande soll sich „mental bereits von Leipzig verabschiedet“ haben. Zwischen RB und Real Madrid herrscht allerdings Eiszeit, auf ein schriftliches Angebot aus Madrid haben die Sachsen nicht einmal reagiert. Dennoch sollen die Königlichen weiterhin auf eine schnelle Entscheidung drängen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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